“Il nostro piccolo non c’è più” Dramma devastante per la vip | “Ho perso il bambino”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 luglio 2022) Kate e Rio Ferdinand hannoun. L’influencer e l’ex calciatore, sposati dal 2019, hannoun figlio in un aborto spontaneo. A raccontarlo è lei stessa, in uno straziante post su Instagram. La donna era alla 12esima settimana di gravidanza. L’ex star di “The Only Way Is Essex” ha rivelato la straziante notizia mercoledì sera, dicendo ai fan di essere stata “devastata” dalla perdita. Kate, 31 anni, già mamma di Cree, ha pubblicato uno scatto in bianco e nero di se stessa con un camice da ospedale. Ha rivelato di aver subito un aborto spontaneo “” del suo secondo figlio. “L’ultima volta che sono stata in questo ospedale stavo avendo Cree, ma questa volta è stato perché ilnon aveva battito cardiaco nelle nostre 12 settimane di scansione e ho ...