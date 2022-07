I Fantastici 4: Kevin Feige svela che non sarà un film sulle origini (Di giovedì 28 luglio 2022) Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha svelato che il nuovo film dei Fantastici Quatro non racconterà le origini dei supereroi. L'8 novembre 2024 arriverà nelle sale il nuovo film dei Fantastici 4 e Kevin Feige ha ora confermato che non si tratterà di un film sulle origini del team di supereroi. Per ora non è stato svelato nemmeno il nome del regista coinvolto nel progetto e i fan stanno attendendo inoltre la conferma del coinvolgimento di John Krasinski, apparso in Doctor Strange nel Multiverso della Follia con il ruolo di Reed Richards. Il presidente dei Marvel Studios ha dichiarato parlando del ritorno dei Fantastici 4: ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 luglio 2022), presidente dei Marvel Studios, hato che il nuovodeiQuatro non racconterà ledei supereroi. L'8 novembre 2024 arriverà nelle sale il nuovodei4 eha ora confermato che non si tratterà di undel team di supereroi. Per ora non è statoto nemmeno il nome del regista coinvolto nel progetto e i fan stanno attendendo inoltre la conferma del coinvolgimento di John Krasinski, apparso in Doctor Strange nel Multiverso della Follia con il ruolo di Reed Richards. Il presidente dei Marvel Studios ha dichiarato parlando del ritorno dei4: ...

marvelcinemaita : Fantastici Quattro: il film sarà ‘una grande responsabilità’ per i Marvel Studios, secondo Kevin Feige - marvelcinemaita : Fantastici Quattro: il nuovo film non sarà una storia d’origini, conferma Kevin Feige - 21centurygirlll : @ Kevin caro se vuoi proprio farci m0r1r3 al d23 vedi di parlare dei mutanti, darci il cast dei fantastici 4 e chi… - captnwinghead : io comunque preparo il costume da clown perché aspetto notizie sui fantastici quattro ma kevin non mi darà mai questa gioia - captnwinghead : @ kevin smetti di farmi impazzire per sto cast dei fantastici quattro challenge -