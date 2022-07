Governo | Cdm | con riforma processo civile risposte più celeri nel rispetto garanzie**

(Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi di attuazione della legge delega didele dell'Ufficio per il, approvata dal Parlamento il 26 novembre 2021. Lo rende noto palazzo Chigi. Gli interventi – che rientrano negli impegni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – puntano a fornirepiùalle esigenze quotidiane dei cittadini neldelle garanzie, sottolinea sempre palazzo Chigi.

Salvini: 'Con la Lega al governo decreto sicurezza e flat tax. Sarebbero le prime due proposte in Cdm'

Roma, 28 lug " E' da poco terminata a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri.Roma, 28 lug " Il Consiglio dei ministri, si apprende, ha approvato i decreti attuativi della riforma della giustizia civile. Oggi la ministra della Giustizia porta a palazzo Chigi il processo civile. La prossima settimana tocca al penale. Per via Arenula rientra tutto negli ...