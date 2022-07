Blanco a Roma, Brividi con il papà sul palco: cosa è successo (Di giovedì 28 luglio 2022) Blanco , un vero leone da palcoscenico . Ieri, 27 luglio , il giovane cantante si è esibito all' Ippodromo delle Capannelle , a Roma davanti a 30 mila persone . Tanti i momenti emozionanti , ma quello ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 luglio 2022), un vero leone dascenico . Ieri, 27 luglio , il giovane cantante si è esibito all' Ippodromo delle Capannelle , adavanti a 30 mila persone . Tanti i momenti emozionanti , ma quello ...

Rock_in_Roma : Questa sera #BLANCO replica @ Rock in Roma - Ippodromo delle Capannelle Apertura porte h 14:30 #bnkr44 h 20:30… - TuttoSuRoma : Blanco a #Roma, Brividi con il papà sul palco: cosa è successo - LetItAllGo52 : RT @ciaosonoicaro: !!! @slowdancing19 vende 1 biglietto posto unico per il concerto di Blanco a Roma di stasera (se potete rt per spargere… - mariac_elvano : RT @ciaosonoicaro: !!! @slowdancing19 vende 1 biglietto posto unico per il concerto di Blanco a Roma di stasera (se potete rt per spargere… - signedBlanchito : Stasera si replica a Roma, Rock in Roma! Apertura porte: 14:30 ?? Inizio show: 21:30 ?? #Blanco #BluCelesteTour -