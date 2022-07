The Walking Dead 11: gli ultimi episodi e l’annuncio dello spin-off (Di mercoledì 27 luglio 2022) Diffuse online informazioni inedite sull’undicesima stagione di The Walking Dead. In chiaro dal prossimo 2 ottobre sugli schermi televisi della AMC; una conclusione con un scontro finale da brivido Sempre più vicino la parole “fine” alla tanto amata serie di The Walking Dead. Arrivata al grande finale dopo ben 11 stagioni di successo; la terza e ultima parte è pronta a stupire tutti gli appassionati, donando un addio da brivido il prossimo 2 ottobre su AMC ( successivamente disponibile sulla piattaforma Disney+). Per ingannare l’attesa del conto alla rovescia, è stato condiviso online dall’account Twitter ufficiale dell’emittente AMC, il trailer ufficiale degli ultimi otto episodi. Immagini e sequenze sembrano chiare. Altre potrebbero essere una svanimento di tante ipotesi portate ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 27 luglio 2022) Diffuse online informazioni inedite sull’undicesima stagione di The. In chiaro dal prossimo 2 ottobre sugli schermi televisi della AMC; una conclusione con un scontro finale da brivido Sempre più vicino la parole “fine” alla tanto amata serie di The. Arrivata al grande finale dopo ben 11 stagioni di successo; la terza e ultima parte è pronta a stupire tutti gli appassionati, donando un addio da brivido il prossimo 2 ottobre su AMC ( successivamente disponibile sulla piattaforma Disney+). Per ingannare l’attesa del conto alla rovescia, è stato condiviso online dall’account Twitter ufficiale dell’emittente AMC, il trailer ufficiale degliotto. Immagini e sequenze sembrano chiare. Altre potrebbero essere una svanimento di tante ipotesi portate ...

tuttoteKit : The Walking Dead 11: gli ultimi episodi e l'annuncio dello spin-off #AMC #TheWalkingDead11 #tuttotek - Fantascienzacom : La storia di Rick Grimes e MIchonne non è finita: Andrew Lincoln e Danai Gurira torneranno nel mondo di The Walking… - follksong : Marquei como visto The Walking Dead - 9x7 - Stradivarius - darthspectvr : comunque non capisco se the walking dead mi stia piacendo o se lo guardo tanto per guardare - radiokemonia : Stai ascoltando: Katrina, the Waves-Walking On Sunshine (25th Anniversary) (2010 Remaster) La musica anni 80 solo… -