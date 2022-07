Roman Reigns | “Auguro a Vince tutto il meglio”

(Di mercoledì 27 luglio 2022)è indubbiamente uno dei piu’ grandi wrestler della WWE per i suoi record da paura. Da quando è tornato nel 2020 è diventato letteralmente imbattibile ed in quel di Wrestlemania si è laureato doppiamente campione dei duoi titoli massimi. Se è arrivato fino a qui o dev anche aMcMahon che grazie alla sua lungimiranza lo ha ritenuto come il nuovo volto della compagine egli ha dedicato delle bellissime parole. Rispetto reciproco “Non posso fare altro che augurargli il. E’ stato un grande”.

Roman Reigns è indubbiamente uno dei piu' grandi wrestler della WWE per i suoi record da paura. Da quando è tornato nel 2020 è diventato letteralmente imbattibile ed in quel di Wrestlemania si è laure ...Roman Reigns ospite di The Today Show ha parlato del ritiro di Vince McMahon, augurandogli il meglio per il proseguo della vita.