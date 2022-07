Quali chef hanno cambiato ristorante e hanno aperto in luoghi inaspettati? Cosa ci dobbiamo aspettare come nuove aperture per l' estate? Le novità

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Grande fermento questanel mondo della ristorazione in tutta Italia. Tante le– molto attese – che vedono finalmente la luce proprio questae altrettante ce ne aspettiamo per settembre. Ristoranti fine dining, ma anche cocktail bar per il pairing, tutte letendenze in una bella rinascita della ristorazione. I nuovi locali da provare questaguarda le foto D’altronde, il 52% degli italiani in vacanza va alla ricerca di esperienze gastronomiche e il 42% è pronto ...