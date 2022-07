Agenzia_Ansa : Il segretario del Pd Enrico Letta, il leader di Ipf e ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sindaco di Milano Be… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Letta: ‘Costretti ad alleanze’. Poi vede Di Maio e Sala. Conte: ‘Voto utile? Noi terzo incom… - petergomezblog : Elezioni, Letta incontra Sala e Di Maio. Il sindaco di Milano: “Lista insieme? Sto solo cercando di dare una mano.… - LaStampa : Letta, Sala, Di Maio: prove di campo aperto - GiuseppeMargio1 : Elezioni, la diretta – Letta: ‘Costretti ad alleanze’. Conte: ‘Voto utile? Noi terzo incomodo con agenda progressis… -

... con cui ha avuto un aggiornamento ieri pomeriggio, in call con Beppe: "Sta a te creare una lista di ex 5 stelle ma anche di civici, in collaborazione con Pizzarotti". Insomma quandoapre ...... non opportuno proseguire ruolo capogruppo Camera: mi dimetto 19:52 Elezioni, Conte, "Draghi ha esiliato la dialettica politica, M5s bullizzato dalla destra" 19:43 Elezioni, DI Maio "Con...Nessun commento, invece, da parte di Luigi Di Maio È durato 45 minuti l’incontro tenutosi a Roma tra il segretario del Pd Enrico Letta, Beppe Sala e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. (Il Fatto ...O noi convinciamo una parte degli elettori che hanno votato lì o sarà difficile giocarla solo sugli astensionisti. È l’impegno che voglio anticipare per questa campagna elettorale». Riforma pensioni 2 ...