Dl missioni, svolta nel Pd: i dem non votano il supporto alla Guardia costiera libica (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Partito democratico non ha votato il rinnovo del sostegno dell’Italia alla Guardia costiera libica. Le commissioni Esteri e Difesa della Camera si sono riunite per il voto finale sul dl missioni internazionali, e il Pd non ha votato la scheda 47, quella riguardante le operazioni italiane nel Paese nordafricano. Nel punto si stabilisce la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione bilaterale di «assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi per renderle progressivamente autonome nella gestione tecnica e operativa dei mezzi di cui sono dotate». Per questa è previsto un finanziamento di 11.848.004 euro fino al 31 dicembre 2022. L’ok delle commissioni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Partito democratico non ha votato il rinnovo del sostegno dell’Italia. Le comEsteri e Difesa della Camera si sono riunite per il voto finale sul dlinternazionali, e il Pd non ha votato la scheda 47, quella riguardante le operazioni italiane nel Paese nordafricano. Nel punto si stabilisce la partecipazione del personale delladi finanzamissione bilaterale di «assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi per renderle progressivamente autonome nella gestione tecnica e operativa dei mezzi di cui sono dotate». Per questa è previsto un finanziamento di 11.848.004 euro fino al 31 dicembre 2022. L’ok delle com...

RobertoBosi52 : Decreto legge missioni, la svolta del Pd no alla Guardia costiera libica. ?@RefugeesinLibya? ?@maurobiani? ?… - disinformate_it : RT @ilmanifesto: Dl missioni, la svolta del Pd no alla Guardia costiera libica | il manifesto - PieraBelfanti : RT @PieraBelfanti: 'La novità di quest’anno è la scelta di tutto il Pd – e non solo di alcuni parlamentari – di prendere le distanze dissoc… - SARwatchMED : RT @ilmanifesto: Dl missioni, la svolta del Pd no alla Guardia costiera libica | il manifesto - FrancescoBlotto : RT @ilmanifesto: Dl missioni, la svolta del Pd no alla Guardia costiera libica | il manifesto -