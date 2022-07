Calciomercato Juventus: quasi fatta per Firmino (Di mercoledì 27 luglio 2022) È una notizia che non può lasciare indifferenti. La bomba di Calciomercato della giornata vede Roberto Firmino molto vicino a vestire i colori della Juventus. Il fortissimo attaccante del Liverpool, messo ai margini da un po’ di tempo e definitivamente scalzato dal “nuovo che avanza” Darwin Nunez, può seriamente approdare in Serie A in questa sessione di mercato per far coppia con Vlahovic. Calciomercato Juventus: cosa sappiamo su Firmino L’offerta della Juventus per convincere il Liverpool a cedere Roberto Firmino in questa sessione di Calciomercato pare essere vicina ai 22 milioni di euro. Di certo una cifra del genere farà sorridere rispetto al valore del calciatore, ma qualora i Reds dovessero accettare si tratterebbe di un ... Leggi su zon (Di mercoledì 27 luglio 2022) È una notizia che non può lasciare indifferenti. La bomba didella giornata vede Robertomolto vicino a vestire i colori della. Il fortissimo attaccante del Liverpool, messo ai margini da un po’ di tempo e definitivamente scalzato dal “nuovo che avanza” Darwin Nunez, può seriamente approdare in Serie A in questa sessione di mercato per far coppia con Vlahovic.: cosa sappiamo suL’offerta dellaper convincere il Liverpool a cedere Robertoin questa sessione dipare essere vicina ai 22 milioni di euro. Di certo una cifra del genere farà sorridere rispetto al valore del calciatore, ma qualora i Reds dovessero accettare si tratterebbe di un ...

