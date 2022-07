Barcellona-Juventus 2-2, doppietta di Kean (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Juventus e Barcellona pareggiano 2-2 a Dallas in amichevole. I catalani passano in vantaggio per due volte con le reti di Dembelé, i bianconeri di Allegri rispondono con la doppietta di Kean. In un match caratterizzato da una raffica di occasioni, il Barcellona sblocca il risultato al 34? con una splendida azione personale di Dembelé. L’esterno entra in area da destra, evita Cuadrado e dribbla Alex Sandro: botta secca di destro, 1-0. La Juve reagisce e trova subito il pareggio. Cuadrado ha a disposizione una prateria sulla fascia sinistra, cross basso e Kean è puntuale al tap-in: 1-1 al 39?. Passano pochi secondi e il Barcellona rimette la testa avanti. Ancora Dembelé protagonista, nuova iniziativa individuale e stavolta sinistro potente per battere ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) –pareggiano 2-2 a Dallas in amichevole. I catalani passano in vantaggio per due volte con le reti di Dembelé, i bianconeri di Allegri rispondono con ladi. In un match caratterizzato da una raffica di occasioni, ilsblocca il risultato al 34? con una splendida azione personale di Dembelé. L’esterno entra in area da destra, evita Cuadrado e dribbla Alex Sandro: botta secca di destro, 1-0. La Juve reagisce e trova subito il pareggio. Cuadrado ha a disposizione una prateria sulla fascia sinistra, cross basso eè puntuale al tap-in: 1-1 al 39?. Passano pochi secondi e ilrimette la testa avanti. Ancora Dembelé protagonista, nuova iniziativa individuale e stavolta sinistro potente per battere ...

