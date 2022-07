Pink Panthers, presi i rapinatori delle gioiellerie di Milano (Di martedì 26 luglio 2022) Sgominato un gruppo di criminali appartenente ai Pink Panthers. Ossia un’organizzazione di ex militari dell’Europa orientale, specializzata in rapine alle gioiellerie. La polizia del capoluogo lombardo ha fermato 3 cittadini del Montenegro su mandato della Procura della Repubblica. Gli investigatori sospettano che i tre facciano parte di un’organizzazione criminale internazionale, i Pink Panthers appunto, composta anche da ex militari provenienti per lo più dall’Europa dell’Est. Si ritiene che i Pink Panthers siano responsabili di rapine avvenute negli ultimi anni in varie gioiellerie del centro di Milano. Foto Ansa/Polizia di StatoDue membri della banda erano già finiti agli arresti precedentemente. Si tratta in primo luogo del serbo ... Leggi su velvetmag (Di martedì 26 luglio 2022) Sgominato un gruppo di criminali appartenente ai. Ossia un’organizzazione di ex militari dell’Europa orientale, specializzata in rapine alle. La polizia del capoluogo lombardo ha fermato 3 cittadini del Montenegro su mandato della Procura della Repubblica. Gli investigatori sospettano che i tre facciano parte di un’organizzazione criminale internazionale, iappunto, composta anche da ex militari provenienti per lo più dall’Europa dell’Est. Si ritiene che isiano responsabili di rapine avvenute negli ultimi anni in variedel centro di. Foto Ansa/Polizia di StatoDue membri della banda erano già finiti agli arresti precedentemente. Si tratta in primo luogo del serbo ...

