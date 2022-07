‘Ndrangheta, indagato anche l’ex bandiera della Reggina “Ciccio” Cozza: l’inchiesta sugli affari nell’edilizia e nei supermercati (Di martedì 26 luglio 2022) Francesco “Ciccio” Cozza, ex calciatore, allenatore e bandiera della Reggina, è indagato per associazione a delinquere, aggravata dal favoreggiamento alla criminalità organizzata, nell’inchiesta che ha portato a 12 arresti tra diversi imprenditori e un ex consigliere comunale. L’operazione guidata dalla Dda e dalla guardia di finanza di Reggio Calabria, chiamata “Planning“, ha scoperto delle infiltrazioni da parte di alcune famiglie della ‘Ndrangheta nel settore edile e nella grande distribuzione alimentare. Per i procuratori Giovanni Bombardieri, Stefano Musolino e Walter Ignazitto si sarebbe costituito una sorta di sodalizio tra alcuni imprenditori e affiliati alla criminalità organizzata con lo scopo di commettere «una pluralità di ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) Francesco “, ex calciatore, allenatore e, èper associazione a delinquere, aggravata dal favoreggiamento alla criminalità organizzata, nelche ha portato a 12 arresti tra diversi imprenditori e un ex consigliere comunale. L’operazione guidata dalla Dda e dalla guardia di finanza di Reggio Calabria, chiamata “Planning“, ha scoperto delle infiltrazioni da parte di alcune famiglienel settore edile e nella grande distribuzione alimentare. Per i procuratori Giovanni Bombardieri, Stefano Musolino e Walter Ignazitto si sarebbe costituito una sorta di sodalizio tra alcuni imprenditori e affiliati alla criminalità organizzata con lo scopo di commettere «una pluralità di ...

