«Meloni non è fascista»: su Twitter non distinguono la Fonazione Einaudi di Torino da quella di Roma

Questo è uno di quegli equivoci social da manuale che prova la disattenzione dell'utente medio quando commenta gli accadimenti sui social. Oggi è la giornata in cui tiene banco la polemica sul pezzo del New York Times in cui si fa un'analisi approfondita della situazione italiana ricordando come transitino, nei partiti della destra italiana, nostalgici del fascismo. Giorgia Meloni e i sostenitori della destra hanno iniziato – in seguito all'articolo de Il Giornale che attribuisce al giornalista del NYT parole che non ha detto – a cavalcare la questione e sono arrivati attestati di stima da parte di molte persone. Uno di questi – che ha destato scalpore e generato una miriade di interazioni – è quello della Fondazione Luigi Einaudi con spunta blu su Twitter (elemento che sicuramente può aver contribuito a trarre in inganno le centinaia ...

