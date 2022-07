Mahmood, il triste annuncio sulla malattia: "Voglio guarire", fan in lacrime (Di martedì 26 luglio 2022) Il cantante di Soldi, Mahmood, ha annunciato qualcosa che i suoi fan non avrebbero mai voluto sentire. Su Instagram le storie pubblicate dalla star italo-egiziana sono un fulmine a ciel sereno nel bel mezzo del suo tour. Non si ferma la scalata al successo del cantante Mahmood. Dopo la seconda vittoria all'ultimo Festival di Sanremo in coppia con Blanco, per lui non c'è stato un attimo di riposo. Dalle copertine e alla promozione dopo l'esplosione su tutte le piattaforme online di Brividi, l'esordio in passerella come modello per Prada fino al suo Ghettolimpo Tour. In svariate interviste, Alessandro ha più volte affermato quanto tutto questo lo renda ancora incredulo. La sua storia complicata alle spalle, spesso emersa nei suoi bellissimi brani pesa ogni tanto ed è difficile da dimenticare. Da sottolineare però il suo riscatto e il coronamento dei ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 26 luglio 2022) Il cantante di Soldi,, ha annunciato qualcosa che i suoi fan non avrebbero mai voluto sentire. Su Instagram le storie pubblicate dalla star italo-egiziana sono un fulmine a ciel sereno nel bel mezzo del suo tour. Non si ferma la scalata al successo del cantante. Dopo la seconda vittoria all'ultimo Festival di Sanremo in coppia con Blanco, per lui non c'è stato un attimo di riposo. Dalle copertine e alla promozione dopo l'esplosione su tutte le piattaforme online di Brividi, l'esordio in passerella come modello per Prada fino al suo Ghettolimpo Tour. In svariate interviste, Alessandro ha più volte affermato quanto tutto questo lo renda ancora incredulo. La sua storia complicata alle spalle, spesso emersa nei suoi bellissimi brani pesa ogni tanto ed è difficile da dimenticare. Da sottolineare però il suo riscatto e il coronamento dei ...

sconnessa_89 : @Mahmood_Music Non essere triste Ale, vedrai che riuscirai a recuperare le date, ora pensa solo a riposare e vedrai… - Alessiac3rruto : Ieri non sono andata al concerto di Mahmood a Taormina e sono triste. Letteralmente una delle mie voci preferite in… - holdmetylerr : breve storia triste: stasera dovevo andare al concerto di mahmood ma ho preso il covid a quello dei piloti ?? - milfhunterpedia : ancora triste perché ieri al rimini comix non ho cantato inuyasha di mahmood a nessun cosplay di inuyasha ????? - daniela_ciechi : @Vale_flwer @Mahmood_Music È bello ma sembra molto triste invece quando fa i concerti è molto felice -