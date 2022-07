Liv Morgan: “Siamo rimasti shockati dall’addio di Vince” (Di martedì 26 luglio 2022) Liv Morgan è una delle wrestler piu’ in forma del roster della WWE. Dopo essere diventata campionessa ha colmato quel vuoto in bacheca ed in quel di Summerslam difenderà il titolo dall’attaco di Rousey. E’ stata una delle prime a parlare dell’addio di Vince e si è detta molto dispiaciuta. Le sue parole “Tutti noi dobbiamo tanto a Vince, Siamo rimasti shockati. Anche se sono molto eccitata dall’idea di lavorare con Stephanie che è nata nel business e con Nick Khan. Porteremo il tutto ad un nuovo livello.” Leggi su zonawrestling (Di martedì 26 luglio 2022) Livè una delle wrestler piu’ in forma del roster della WWE. Dopo essere diventata campionessa ha colmato quel vuoto in bacheca ed in quel di Summerslam difenderà il titolo dall’attaco di Rousey. E’ stata una delle prime a parlare dell’addio die si è detta molto dispiaciuta. Le sue parole “Tutti noi dobbiamo tanto a. Anche se sono molto eccitata dall’idea di lavorare con Stephanie che è nata nel business e con Nick Khan. Porteremo il tutto ad un nuovo livello.”

