Le mandorle in testa alla classifica dell’innovazione di prodotto

(Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Secondo i dati del Global New Product Introductions Report di Innova Market Insights, lehanno mantenuto – per il settimo anno consecutivo – il primo posto come frutta secca più utilizzata nella creazione di nuovi prodotti in tutta Europa nel 2021. La capacità delledi rimanere parte integrante dei trend in fatto di dieta e stile di vita emersi dpandemia ha assicurato loro il successo nonostante un rallentamento generale nelle introduzioni a base di frutta a guscio. L’Europa è al primo posto a livello globale con oltre 5.500 introduzioni, che rappresentano il 46% del totale mondiale di nuovi prodotti a base di. Inoltre, sei paesi europei occupano un posto nella top 10 mondiale per introduzioni a base di, con Germania, Francia e Regno Unito in ...

Inoltre, sei paesi europei occupano un posto nella top 10 mondiale per introduzioni a base di mandorle, con Germania, Francia e Regno Unito in testa alla classifica del Vecchio Continente.