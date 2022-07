Gas, la Ue trova l’accordo sul piano per la riduzione dei consumi (Di martedì 26 luglio 2022) I ministri hanno raggiunto un accordo politico sulla riduzione della domanda di gas in vista del prossimo inverno. L’annuncio su Twitter Leggi su ilsole24ore (Di martedì 26 luglio 2022) I ministri hanno raggiunto un accordo politico sulladella domanda di gas in vista del prossimo inverno. L’annuncio su Twitter

Manu05156597 : @Ienaridens2 @MaieManu1 Se trova su The Lancet la ricerca dei vaccini (chiamiamoli così anke se nn li sono) di apri… - Affaritaliani : L'Ue trova l'accordo sul taglio del gas: riduzione del 15% dei consumi - CarloLovotti : @LegaSalvini Qui ha toccato il fondo, ora può trivellare, magari trova anche il gas e abbiamo risolto tutti i problemi - tusselpuff : Salsiccia a parte, #Salvini mi pare alla canna del gas, non trova più argomenti neanche per i cavernicoli che lo va… - EnelEnergiaHelp : Il bello del nostro programma fedeltà ? È gratuito e trova sempre il modo di farti dire 'WOW!'. Iscriviti anche tu… -