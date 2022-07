Fiumicino, corso gratuito di Acaf e Foedus per Amministratori pubblici: aperte le iscrizioni (Di martedì 26 luglio 2022) Fiumicino – “Formare la classe dirigente di un Paese è un’azione doverosa e utile a costruire il futuro delle nuove generazioni. Per questo motivo abbiamo pensato di costruire un progetto pilota a Fiumicino con un corso gratuito di alta formazioni per giovani e Amministratori della cosa pubblica. Attraverso Acaf (Associazione Culturale di Alta Formazione nata con Ettore Bernabei) e la Fondazione Foedus promuoveremo da ottobre questo corso che con relatori di altissimo livello culturale offriranno uno spaccato concreto della realtà amministrativa per una formazione a 360 gradi”. Con queste parole Mario Baccini, presidente Acaf e Foedus annuncia l’apertura delle iscrizioni al “corso di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 26 luglio 2022)– “Formare la classe dirigente di un Paese è un’azione doverosa e utile a costruire il futuro delle nuove generazioni. Per questo motivo abbiamo pensato di costruire un progetto pilota acon undi alta formazioni per giovani edella cosa pubblica. Attraverso(Associazione Culturale di Alta Formazione nata con Ettore Bernabei) e la Fondazionepromuoveremo da ottobre questoche con relatori di altissimo livello culturale offriranno uno spaccato concreto della realtà amministrativa per una formazione a 360 gradi”. Con queste parole Mario Baccini, presidenteannuncia l’apertura delleal “di ...

LuceverdeRoma : ?? #Treni - Linea Orte-Fiumicino Aeroporto ??Traffico rallentato per guasto ai sistemi di circolazione tra #Roma Ost… - LuceverdeRadio : ?? #Treni - Linea Orte-Fiumicino Aeroporto ??Traffico rallentato per guasto ai sistemi di circolazione tra #Roma Ost… - LuceverdeRoma : ?? #Treni - Linea FL1 Orte - Fiumicino Aeroporto ??Il traffico è ancora rallentato, è in corso l'intervento dei… - LuceverdeRoma : ?? #Treni linea FL1, Roma-Fiumicino Aeroporto > Aeroporto ??Traffico fortemente rallentato tra Ponte Galeria e Roma… - LuceverdeRadio : ?? #Treni linea FL1, Roma-Fiumicino Aeroporto > Aeroporto ??Traffico fortemente rallentato tra Ponte Galeria e Roma… -