Estrazioni del Lotto di questa Settimana (Di martedì 26 luglio 2022) Estrazioni del Lotto di Sabato 23 Luglio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 21 52 10 37 88 Cagliari: 31 2 45 66 8 Firenze: 86 30 21 11 7 Genova: 87 41 26 65 13 Milano: 5 25 70 65 6 Napoli: 18 40 90 33 37 Palermo: 27 7 24 28 15 Roma: 40 77 17 11 3 Torino: 30 72 45 76 78 Venezia: 70 23 12 45 29 Nazionale: 87 35 64 14 10 Estrazioni del Lotto di Giovedì 21 Luglio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 10 64 19 32 84 Cagliari: 90 28 16 35 20 Firenze: 57 5 56 43 68 Genova: 69 30 73 50 61 Milano: 57 50 4 83 55 Napoli: 59 49 45 13 89 Palermo: 33 60 73 16 27 Roma: 51 85 21 14 59 Torino: 49 33 36 88 90 Venezia: 5 21 31 89 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 luglio 2022)deldi Sabato 23 Luglio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 21 52 10 37 88 Cagliari: 31 2 45 66 8 Firenze: 86 30 21 11 7 Genova: 87 41 26 65 13 Milano: 5 25 70 65 6 Napoli: 18 40 90 33 37 Palermo: 27 7 24 28 15 Roma: 40 77 17 11 3 Torino: 30 72 45 76 78 Venezia: 70 23 12 45 29 Nazionale: 87 35 64 14 10deldi Giovedì 21 Luglio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 10 64 19 32 84 Cagliari: 90 28 16 35 20 Firenze: 57 5 56 43 68 Genova: 69 30 73 50 61 Milano: 57 50 4 83 55 Napoli: 59 49 45 13 89 Palermo: 33 60 73 16 27 Roma: 51 85 21 14 59 Torino: 49 33 36 88 90 Venezia: 5 21 31 89 ...

