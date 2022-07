Dybala si presenta: 'Alla Roma per vincere, ma è presto per parlare di scudetto. La Juve? Se segno non esulto' (Di martedì 26 luglio 2022) Giacca blu, camicia bianca e la solita faccia pulita. Paulo Dybala ha parlato oggi per la prima volta nella sala stampa di Trigoria, dove si è tenuta la sua presentazione da giocatore della Roma . Il ... Leggi su leggo (Di martedì 26 luglio 2022) Giacca blu, camicia bianca e la solita faccia pulita. Pauloha parlato oggi per la prima volta nella sala stampa di Trigoria, dove si è tenuta la suazione da giocatore della. Il ...

