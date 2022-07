Bonus 200 euro, non è "automatico": serve l'auto-dichiarazione. Scarica il MODULO (Di martedì 26 luglio 2022) Il Bonus 200 euro , previsto dal "Dl Aiuti" non sarà così automatico come si credeva. Almeno, non per i dipendenti privati. Se il pensionato lo riceverà dall'Inps, invece, il dipendente dovrà produrre... Leggi su feedpress.me (Di martedì 26 luglio 2022) Il200, previsto dal "Dl Aiuti" non sarà cosìcome si credeva. Almeno, non per i dipendenti privati. Se il pensionato lo riceverà dall'Inps, invece, il dipendente dovrà produrre...

CaninoRosita : RT @sole24ore: ?? Bonus #200euro, requisiti esonero 0,8% vanno posseduti fino al 23 giugno 2022. Le istruzioni riportate dalla circolare Inp… - MaralbAzsc : Bonus 200 euro, requisiti esonero 0,8% vanno posseduti fino al 23 giugno 2022 @sole24ore - sole24ore : ?? Bonus #200euro, requisiti esonero 0,8% vanno posseduti fino al 23 giugno 2022. Le istruzioni riportate dalla circ… - TeodoruChiru : Iscriviti per ottenere un bonus di 10 dollari USA per i nuovi arrivati! Ho guadagnato più di 200 dollari USA guarda… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Nuovo #decretoaiuti, l'ipotesi: via Iva su pane e pasta e accise sulla benzina, sconti bollette e bonus 200 euro -