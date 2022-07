Ultime guerra in Ucraina, le parole di Lavrov su Kiev e le novità sul grano (Di lunedì 25 luglio 2022) «Denazificare l'Ucraina». Era uno degli obiettivi che la Russia aveva pubblicamente dichiarato dopo l'inizio della sua «operazione militare speciale». Quasi mai è arrivata la dichiarata volontà di spodestare Zelensky, ma spesso si è avuta la sensazione che la si indicasse utilizzando altre parole. Sergej Lavrov, proprio nelle Ultime ore, è tornato sull'attuale Governo ucraino. Per Lavrov a Kiev c'è «un regime inaccettabile» Il ministro degli Esteri russo ha parlato di «un regime inaccettabile» attualmente al timone del Paese. Ha, inoltre, manifestato a chiare lettere l'intenzione russa di essere al fianco di quei cittadini ucraini che vorranno sbarazzarsene. Una guida che, secondo la Russia, è per l'Ucraina qualcosa di «antipopolare» e «anti-storico». Con le ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 25 luglio 2022) «Denazificare l'». Era uno degli obiettivi che la Russia aveva pubblicamente dichiarato dopo l'inizio della sua «operazione militare speciale». Quasi mai è arrivata la dichiarata volontà di spodestare Zelensky, ma spesso si è avuta la sensazione che la si indicasse utilizzando altre. Sergej, proprio nelleore, è tornato sull'attuale Governo ucraino. Perc'è «un regime inaccettabile» Il ministro degli Esteri russo ha parlato di «un regime inaccettabile» attualmente al timone del Paese. Ha, inoltre, manifestato a chiare lettere l'intenzione russa di essere al fianco di quei cittadini ucraini che vorranno sbarazzarsene. Una guida che, secondo la Russia, è per l'qualcosa di «antipopolare» e «anti-storico». Con le ...

