UFFICIALE | Callejon saluta la Serie A | scelta la nuova squadra!

(Di lunedì 25 luglio 2022) Finisce dopo ben 9 anni l’avventura di José Mariain Italia. Tutto fatto per il suo ritorno in Spagna a parametro zero, destinazione Granada. Pronto per lui un contratto annuale, con eventuale opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Una trattativa iniziata già da diversi mesi, ma finalmente giunta alla sua conclusione. A comunicarlo, la stessa squadra sui propri profili social ufficiali. Di seguito, il tweet del club andaluso.Granadaè arrivato nel nostro campionato nell’estate 2013, passando insieme a Gonzalo Higuain dal Real Madrid al Napoli, all’epoca allenato da Rafa Benitez. In 7 stagioni con gli azzurri, è diventato una pedina fondamentale della squadra, riuscendo a vincere 2 volte la Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Rimasto svincolato dal Napoli, ...