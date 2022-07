Tale e Quale Show | Carlo Conti avrebbe scartato le principesse Selassié

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 25 luglio 2022) Jessica, Lulù e Clarissanon faranno parte del nuovo cast di. Stando a quanto riportato da TvBlog, leerano ad un passo dall’approdo sulla rete ammiraglia, alla fine però la trattativa è saltata. Ai provini per ilntcondotto da, hanno preso parte anche altri protagonisti del GF VIP 6. Facciamo insieme il punto della situazione. Spoiler Da settimane, si parlava di una presunta partecipazione delle sorellealla nuova edizione di. Le, durante la loro esperienza da gieffine, avevano dimostrato di avere ottime doti canore, ciò però non sarebbe bastato per ...