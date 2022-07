Infortuni | Inail | 1361 morti sul lavoro denunciati nel 2021

inail_gov : #Inail #InailRelazione21 Orlando: '#Innovazione e #ricerca per garantire #sicurezza sul #lavoro. L'Istituto è un ri… - frankydanese : RT @CislNazionale: #Sicurezza, #LuigiSbarra: “Dal Rapporto Annuale dell’ #Inail quadro sempre grave su infortuni sul #lavoro - filcacislpatp : RT @CislNazionale: #Sicurezza, #LuigiSbarra: “Dal Rapporto Annuale dell’ #Inail quadro sempre grave su infortuni sul #lavoro - gianni2011av : RT @CislNazionale: #Sicurezza, #LuigiSbarra: “Dal Rapporto Annuale dell’ #Inail quadro sempre grave su infortuni sul #lavoro - FilcaVeneto : RT @CislNazionale: #Sicurezza, #LuigiSbarra: “Dal Rapporto Annuale dell’ #Inail quadro sempre grave su infortuni sul #lavoro -

... che il rapporto annualeha reso pubbliche oggi, parlano di un aumento del 10% senza considerare quelle provocate dal Covid, mentre le denunce dicomplessivi denunciati sono state 564.L'ha pubblicato i dati relativi alle denunce di infortunio per la Liguria dal 2017 al 2021. In totale, nel quinquennio preso in esame, sono stati denunciati in Liguria 100.969sul lavoro,...“La ripresa delle attività produttive dopo la pandemia deve proseguire in accordo con l’esigenza primaria di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro” | Attualità, Blog, In evidenza ...(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Il Rapporto annuale dell'Inail non contiene rilevanti risultati positivi nella lotta sugli infortuni mortali e gravi e le malattie professionali pur a fronte di un ...