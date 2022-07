Gli obiettivi di Renzi: “Draghi a Palazzo Chigi e riforma del sindaco d’Italia” (Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA – Gli obiettivi di Renzi sono chiari: Draghi a Palazzo Chigi e riforma del sindaco d’Italia. È stato lui stesso a dichiararlo: “Prima settimana di campagna elettorale. Ma, tranquilli, mancano solo 60 giorni. Due mesi e tutto sarà finito. Due mesi in cui l’Italia si gioca moltissimo. Il nostro obiettivo è chiaro: noi non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il 2020 sarà l’anno dell’autonomia? Conte solidale con Lucia Annibali Le precisazioni di Renzi sulla prescrizione Renzi chiede un incontro a Conte, lui accetta Renzi elogia Conte e rilancia il piano Italia Shock Renzi chiede a Conte ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA – Glidisono chiari:del. È stato lui stesso a dichiararlo: “Prima settimana di campagna elettorale. Ma, tranquilli, mancano solo 60 giorni. Due mesi e tutto sarà finito. Due mesi in cui l’Italia si gioca moltissimo. Il nostro obiettivo è chiaro: noi non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il 2020 sarà l’anno dell’autonomia? Conte solidale con Lucia Annibali Le precisazioni disulla prescrizionechiede un incontro a Conte, lui accettaelogia Conte e rilancia il piano Italia Shockchiede a Conte ...

bendellavedova : Meloni, Salvini e gli amici di Orban e Putin si possono battere. Domani @Piu_Europa e @Azione_it presentano 12 pun… - GiovaQuez : Peskov: 'Non c'è una data per la fine dell'operazione militare speciale. Si concluderà quando tutti gli obiettivi s… - vaticannews_it : Il cardinale #Parolin, in vista del viaggio del #Papa in #Canada, ricorda gli obiettivi della visita: riconciliazio… - MattiaMorbidoni : RT @bendellavedova: Meloni, Salvini e gli amici di Orban e Putin si possono battere. Domani @Piu_Europa e @Azione_it presentano 12 punti p… - Kleli11 : RT @Luca__Pagani: Quando si hanno i medesimi obiettivi e gli stessi nemici da combattere SI DEVE FARE FRONTE COMUNE, superando egoismi e pe… -