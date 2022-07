sportli26181512 : De Ketelaere in bilico? Il Milan potrebbe cambiare strategia. Grazie ad Adli: De Ketelaere in bilico? Il Milan potr… - Gazzetta_it : De Ketelaere in bilico? Il Milan potrebbe cambiare strategia. Grazie ad Adli #calciomercato -

La Gazzetta dello Sport

Il corteggiamento del Milan a Desi è ormai preso di diritto la casella telenovele, anche perché le proprietà rossonere passano e si evolvono, ma le linee guida restano le stesse: niente ...Il mercato del Milan attende ancora uno scossone in mezzo al campo . Con il colpo Charles Desempre in canna e la situazione relativa a Renato Sanches in, il Diavolo potrebbe anche decidere di iniziare a guardarsi intorno. Questo vale soprattutto per il portoghese. Se, ... Milan, De Ketelaere e Adli: tutte le soluzioni e le trattative sulla trequarti A cinque settimane dalla fine del mercato sono ancora tante le trattative che stanno tenendo impegnate le squadre della nostra serie A. E la regola del ...Dal continuo tira e molla tra Bruges e Milan per De Ketelaere alla posizione in bilico di Adrien Rabiot alla Juventus, senza dimenticare le mosse dell'Inter per blindare Skriniar ed evitare di perderl ...