Voglia di lavorare, saltami addosso (Di domenica 24 luglio 2022) Nessun cliente in attesa avanti a me, ho preso il numero A38 e sul tabellone leggo che il 37 è già allo sportello. Quattro clienti serviti al momento, tre impiegati "stravaccati" alle loro sedie. Ho ... Leggi su abitarearoma (Di domenica 24 luglio 2022) Nessun cliente in attesa avanti a me, ho preso il numero A38 e sul tabellone leggo che il 37 è già allo sportello. Quattro clienti serviti al momento, tre impiegati "stravaccati" alle loro sedie. Ho ...

carlott97549396 : RT @assilemamore: la voglia di lavorare per una scuderia di F1 aumenta ogni giorno per la sottoscritta - Jawdzxx : RT @assilemamore: la voglia di lavorare per una scuderia di F1 aumenta ogni giorno per la sottoscritta - Rache__________ : RT @assilemamore: la voglia di lavorare per una scuderia di F1 aumenta ogni giorno per la sottoscritta - lechamilton : RT @assilemamore: la voglia di lavorare per una scuderia di F1 aumenta ogni giorno per la sottoscritta - Ambra_7 : RT @assilemamore: la voglia di lavorare per una scuderia di F1 aumenta ogni giorno per la sottoscritta -