Traffico Roma del 24-07-2022 ore 09 | 30

(Di domenica 24 luglio 2022) Luceverdeancora Buona domenica dalla redazione ci sono difficoltà sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata esterna provoca incolonnamenti tra Casal del Marmo e l’uscita Aurelia in direzione quindi dellaFiumicino la cosa registrata di poco più di 2 km altro incidente lungo la carreggiata interna Attenzione ci sono i collegamenti tra la Tuscolana è uscita Ardeatina in direzione e poi la polizia locale Cerignola poi un incidente al salario in via Rubicone la strada è chiusa altra via Garigliano e la Salaria in corso i rilievi del caso la circolazione indicata sostenuto che conducono verso il litorale in particolare su Aurelia e Pontina è lungo la Cristoforo Colombo è proprio sull’Aurelia ci sono incolonnamenti tra Torrimpietra e Palidoro code a tratti sulla litoranea per Cusano è Torvaianica maggiori ...