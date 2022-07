(Di domenica 24 luglio 2022) “Iloggi è un modello di calcio sostenibile, qualcuno ci considera un’anomalia del sistema. Difficilmente adattabile a una big? Non ne sono convinto. È chiaro che aci sono le...

Pall_Gonfiato : #Sassuolo, #Carnevali: '#Superlega? Magari con l’#UEFA ci si arriverà. Il mercato termina tardi, su #Raspadori...' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Carnevali: 'Raspadori è il nostro giovane vecchio, estremamente maturo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Carnevali: 'Raspadori è il nostro giovane vecchio, estremamente maturo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Carnevali: 'Raspadori è il nostro giovane vecchio, estremamente maturo' - napolimagazine : SASSUOLO - Carnevali: 'Raspadori è il nostro giovane vecchio, estremamente maturo' -

L'ad delGiovanni, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Questi alcuni estratti. 'Sono a casa col covid, e per la seconda volta in pochi mesi. La prima, tra dicembre e ...SU SCAMACCA - Intervistato da ' Il Corriere dello Sport ', l'ad delGiovanni'ufficializza' la cessione di Gianluca Scamacca al West Ham. L'attaccante lascia ...Lunga intervista rilasciata dall'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali che sulle pagine de il Corriere dello Sport ha detto la sua sulla situazione in cui versa la ...Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato al Corriere dello Sport: "La Juve davanti a tutte, Inter alla pari se tiene Skriniar e Lukaku è ...