Mostra del Cinema di Venezia, il manifesto per i 90 anni firmato dall'illustratore e autore Lorenzo Mattotti (Di domenica 24 luglio 2022) Una donna-leonessa alata che porta tra le mani il numero 90. È dell'illustratore e autore italiano Lorenzo Mattotti il manifesto ufficiale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. L'immagine scelta quest'anno per il manifesto raffigura "una Leonessa che si libra in alto e ci porge questo anniversario, il 90° – spiega Lorenzo Mattotti – Sono 90 gli anni dalla prima edizione della Mostra e per questo abbiamo voluto che l'immagine avesse delle linee classiche, così come classica è stata la scelta del fondo oro. Il colore oro è anche un riferimento ai manifesti dei primi decenni del Novecento. La Mostra è sempre stata ...

