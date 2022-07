(Di domenica 24 luglio 2022) Sui tg e sui giornali non ha avuto risalto: non acchiappa clic come i proclami di Letta, le preoccupazioni della Pascale o i commenti della De Gregorio, eppure l’emergenzaha raggiunto livelli mai visti prima. Sedici, tra la notte e l’alba, un vero e proprio record, per un totale di 522, si sono registrati da ieri all’alba a(Agrigento) dove, sabato, invece, c’erano stati un totale di 13 approdi con poco meno di 350 persone. L’hotspot, con 1295 ospiti, è di nuovo in piena emergenza dopo la raffica di soccorsi al largo della più grande delle isole Pelagie e dopo gli approdi di numerosi barchini che sono riusciti a giungere direttamente la terraferma: fra Cala Pisana e molo Madonnina. Al momento, a quanto pare, non sono previsti trasferimenti per provare ad ...

Cuor contento, il ciel l'aiuta. Alzare le mani, per il nostro ministro dell'Interno, può essere una soluzione.trabocca di clandestini e la signora Luciana Lamorgese ostenta fatalismo: non ci si può far niente, il fenomeno è 'inarrestabile'. Dixit. A dispetto dell'appello disperato del vicesindaco ..."I trasferimenti verso altri centri si sono bloccati - dice ad HuffPost Filippo Mannino, neosindaco di- perché le condizioni meteo del mare non li consentono. Lampedusa esplode nel silenzio dei tg: 16 sbarchi in 12 ore. Nell'hotspot (da 350 posti) 1300 migranti Lamorgese fa solo il ministro dell'Interno, è un poliziotto strappato alla pensione e non è 11 un politico, quindi può far finta che il problema non sia suo. La Lamorgese avrebbe già la risposta pront ...La nave San Marco della Marina militare, con 600 dei migranti trasferiti dall’hotspot di Lampedusa, è arrivata alle 6.30 in rada di Porto Empedocle ...