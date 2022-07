È morto Vittorio De Scalzi, fondatore del gruppo New Trolls: aveva 72 anni (Di domenica 24 luglio 2022) È morto a 72 anni Vittorio De Scalzi, fondatore del gruppo rock progressive dei New Trolls. L’annuncio è arrivato dalla pagina Facebook dell’artista, con un messaggio per i fan: «Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola “quella carezza della sera”…lui vi ascolterà». Alla costellazione Aldebaran si era ispirato il cantante per il nome di un celebre brano e un album del gruppo pubblicato nel 1978. Nel messaggio si fa poi riferimento al celebre brano «Quella carezza della sera», rimasto negli anni uno dei grandi successi dei New ... Leggi su open.online (Di domenica 24 luglio 2022) Èa 72Dedelrock progressive dei New. L’annuncio è arrivato dalla pagina Facebook dell’artista, con un messaggio per i fan: «Deci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questigli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola “quella carezza della sera”…lui vi ascolterà». Alla costellazione Aldebaran si era ispirato il cantante per il nome di un celebre brano e un album delpubblicato nel 1978. Nel messaggio si fa poi riferimento al celebre brano «Quella carezza della sera», rimasto negliuno dei grandi successi dei New ...

