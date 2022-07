Truffa delle bollette | nei guai un sacco di italiani | “La colpa sembra tua”

(Di sabato 23 luglio 2022) Diversi sono i lati negativi che possono esserci dietro all’argomento. Sopratutto dopo questaIn questo periodo le famiglie italiane stanno affrontando molti problemi causati dallee dai vari aumenti qui e là. Ci sono tantissime famiglie che, trovandosi in una situazione economica particolare, non riescono a rimanere in pari con tutti i pagamenti. Stando a quanto è emerso dagli ultimi dati, sarebbero addirittura 4 milioni le famiglie che non riescono a sostenere le spese destinate alledi luce e gas. Nonostante sia una situazione decisamente insostenibile, ad aggravare il tutto ci pensano itori che ne approfittano in ogni situazione. Nell’ultimo periodo, infatti, sono emerse diverse truffe riguardanti proprio la ...

jan84942688 : @diehexe68 @AlfredoRacanel1 @Giusepp71189737 @BarillariDav Andare al voto a settembre è l'ennesima truffa a danno d… - jan84942688 : @_Velies_ @Davide70405052 @strange_days_82 @a_meluzzi Andare al voto a settembre è l'ennesima truffa a danno del po… - jan84942688 : @strange_days_82 @a_meluzzi Andare al voto a settembre è l'ennesima truffa a danno del popolo italiano, i partiti… - jan84942688 : @chieselli @battutologo Andare al voto a settembre è l'ennesima truffa a danno del popolo italiano, i partiti nuov… - jan84942688 : @bagutti75 @ElGusty201 Andare al voto a settembre è l'ennesima truffa a danno del popolo italiano, i partiti nuovi… -

A 3 anni dalla quotazione, al Dow Jones,sneakers ON , l'azienda di Zurigo nata come start up ... indagini e misure cautelari per i manager, sospetti disui fondi Covid Federer fa ace in ...... per fronteggiare l'emergenza coronavirus, la Procura di Lugano ha aperto un'inchiesta per... durata parecchi mesi e alla quale hanno collaborato diversi agenti della Polizia Cantonale e...Includere le regioni di Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk per collegare la Russia alla Crimea. Per l'intelligence Usa il Cremlino starebbe “rivedendo ...Pamela Prati è a un passo dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip e rilascia interviste nelle quali dichiara di voler dimenticare la ...