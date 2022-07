"Rischia di perdere anche la Toscana". Il macigno su Letta e il Pd

ItaliaViva : 'Il #M5S ha provocato una crisi grave e irresponsabile nei confronti del Paese che rischia di farci perdere un prem… - raffaellapaita : “Il M5S ha provocato una crisi grave e irresponsabile nei confronti del Paese che rischia di farci perdere un premi… - LaRagione_eu : Assoturismo Confesercenti lancia l'allarme: se l’attuale situazione di incertezza dei #voli dovesse durare fino ad… - partigianosiro : @alexcampy89 @pieromerola @rulajebreal Suggerisco di lasciar perdere i discorsi sulla scolarizzazione, si rischia di fare brutta figura. - LucaDeNapoli : @sole24ore l'Italia non rischia di perdere i fondi, casomai è lei che rischia di perdere la poltrona. E io mi impeg… -

Dire

Se l'attuale situazione di incertezza dei voli aerei dovesse durare fino ad agosto, il turismo italianodi1,2 milioni di passeggeri e 800 milioni di fatturato solo per i servizi turistici a terra non più usufruiti dai viaggiatori. A lanciare l'allarme è Assoturismo Confesercenti su ..."Hanno già deciso die si attrezzano per fare opposizione - afferma l'ex premier in un'intervista alla Stampa - . Se questo è il disegno, Lettadi essere il segretario di un partito ... Screening gratuiti per l'epatite C, Andreoni: "Si rischia di perdere finanziamento da 71,5 milioni" E quanto emerge dalla sua analisi non fa sicuramente piacere a Enrico Letta: "Senza Italia Viva rischiano di perdere anche in Toscana ... Se il Pd va da solo, invece, rischia persino nei collegi ...Se l’attuale situazione di incertezza dei voli aerei dovesse durare fino ad agosto, il turismo italiano rischia di perdere 1,2 milioni di passeggeri e 800 milioni di fatturato solo per i servizi turis ...