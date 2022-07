La minaccia atomica ora incombe su Zaporizhia  

(Di sabato 23 luglio 2022), dal nostro inviato. Sono appena arrivato a(lo scrivo così, ma si pronuncia con l’ultima sillaba doppia, come mannaggia) e non ho niente da raccontare, salve le premesse. Anzi, una cosa sì: sono venuto in treno da Dnipro, più di due ore per soli 70 km, e in cambio una perfetta puntualità. Senza volere, avevo preso una cuccetta, che però mi ha fatto incontrare le persone che venivano da Lviv-Leopoli e avevano passato un giorno e una notte in treno. Erano quasi tutte donne giovani coi loro bambini: dunque tornavano a casa dopo esserne andate via. Alla stazione le aspettavano uomini anziani, i loro padri, immagino. C’era molta commozione. Così mi sono chiesto come mai avessero deciso di tornare, proprio in un giorno come questo. Giovedì infatti sia l’Ucraina sia la Russia si erano fatte sentire su. ...

Non si tratterebbe di un attacco alla Nato ma una operazione di guerra in Ucraina, con l'assenza percepita da Mosca di remore internazionali e rischi globali a mettere in atto questa. Perché il contrattacco ucraino è sempre più vicino (e Putin tornerà a minacciare la guerra atomica) "It's the end of the world as we know it (and I feel fine)", cantavano i Rem nel 1987, "è la fine del mondo così come lo conosciamo, ma io mi sento bene". Trentacinque anni dopo, quel senso di precari ...Tutti i segnali fanno supporre che presto gli ucraini lanceranno un contrattacco nel sud del Paese, per riconquistare Kherson ...