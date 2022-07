Juve | Galeone | «Bremer non basta | serve Pau Torres»

(Di sabato 23 luglio 2022) Le parole disull’arrivo dialla: «Visto che sono andati via sia De Ligt che Chiellini ne servirebbe ancora un altro» Giovannial Corriere di Torino ha parlato die Pogba. Le dichiarazioni sui due nuovi acquisti della– «è un ottimo giocatore, ma visto che sono andati via sia De Ligt che Chiellini ne servirebbe ancora un altro. Possibilmente un mancino come Pau, bravo, giovane ed esperto a livello internazionale. Ha seguito la scuola del prof Albiol, lo stesso che ha fatto diventare grande Koulibaly. Con un centrale in più Allegri potrebbe passare alla difesa a tre avanzando il raggio di azione di Alex Sandro, che non è più quello di due stagioni fa». POGBA – «Sento ...

