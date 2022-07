Inter, Marotta sbalordisce i tifosi dopo Bremer: trattativa a sorpresa (Di sabato 23 luglio 2022) L’AD dell’Inter Beppe Marotta recupera terreno con i tifosi dopo aver perso Bremer grazie a un’indiscrezione dei tabloid inglesi. A meno di tre settimane dall’inizio la Serie A scalda i motori e così fanno le attesissime big. Il calciomercato è entrato nel vivo, le squadre affondano i colpi e i tifosi cominciano a crearsi aspettative Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 23 luglio 2022) L’AD dell’Bepperecupera terreno con iaver persograzie a un’indiscrezione dei tabloid inglesi. A meno di tre settimane dall’inizio la Serie A scalda i motori e così fanno le attesissime big. Il calciomercato è entrato nel vivo, le squadre affondano i colpi e icominciano a crearsi aspettative Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DAZN_IT : Skriniar via dall'Inter? Marotta interviene così ?? Esclusiva Marotta è su #DAZN - FBiasin : #Marotta a Dazn: -#Lukaku l’ho ritrovato più leader di prima. -#Dybala? Non c'era necessità. È stato tutto strumen… - gippu1 : Marotta dice che '#Dybala all'Inter non serviva' e nel dirlo avrà le sue buone ragioni; ma a una squadra come l'Int… - serieAnews_com : #Calciomercato, secondo le indiscrezioni del 'Times' l'#Inter avrebbe già un accordo di massima con il #Chelsea per… - Rickyrickyric89 : RT @mayoraltitolare: Il barbiere di Di Marzio che percula Pedullà, Marotta e tutta l’Inter in 10 secondi. -