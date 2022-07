Ciclismo | recupero difficile di Roglic dopo la caduta | Vuelta a rischio? - Sport - Altri Sport - quotidiano net

OA Sport

Primoz Roglic Bologna, 23 luglio 2022 - Primoz Roglic sarebbe alle prese con conseguenze serie dopo la caduta al Tour de France che lo ha costretto al ritiro pur essendo stato decisivo nella tappa del ...Vista la situazione e le difficoltà diin tempi brevi, a rischio per la stella slovena ci sarebbe il prossimo obiettivo: la Vuelta di Spagna. Ricordiamo che Roglic è tre volte campione uscente della corsa iberica ed era pronto al ... Ciclismo, prosegue il recupero di Egan Bernal: colombiano convocato in ritiro ad Andorra, Vuelta nel mirino Lo sloveno avrebbe riportato la frattura di due vertebre: per il momento nessuna smentita e Vuelta a rischio Bologna, 23 luglio 2022 - Primoz Roglic sarebbe alle prese con conseguenze serie dopo la ca ...Quando è stato costretto al ritiro si è detto comunque orgoglioso per ciò che aveva fatto. Ancora una volta una caduta ha frenato i sogni di Primoz Roglic al Tour de France, con la Jumbo-Visma che può ...