730/2022, tutti gli sconti che si possono richiedere (anche dopo) (Di sabato 23 luglio 2022) L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida contenente l'elenco completo di ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta spettanti al contribuente al momento della dichiarazione dei redditi 2022. Di seguito l'elenco di tutti gli sconti che si possono richiedere attraverso modello 730 (anche dopo averlo inviato). Modello 730/2022: oneri e spese per le quali spetta la detrazione di imposta Con la circolare 24/E del 7 luglio 2022, l'AE ha confermato che gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sono elencati negli artt. 15, 16 e 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). In questi casi, non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell'imposta lorda, ...

