WWE | Spaventoso incidente per l’ex Braun Strowman

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 22 luglio 2022)superstar WWE Adam Scherr (fka) è stato coinvolto in unautomobilistico nella giornata di ieri. Su Instagram, il wrestler ha pubblicato la foto del danno da tamponamento provocato al suo furgone, il quale trainava una piccola barca. Fortunatamente, Scherr non si è fatto danni seri e ha rassicurato i suoi fan. Tutte le persone coinvolte non si sono ferite “Siate sempre grati. Furgoni e barche possono essere sostituiti. Non ci siamo fatti male. Fortunatamente il signore ci stava proteggendo. #Benedetto“ Always count your blessings. Trucks and boats can be replaced. Everyone walked away from this ok. Thankful the lord was watching over us. #Blessed pic.twitter.com/s09EgFbrEv— Adam Scherr (@Adamscherr99) July 21, 2022