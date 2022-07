West Nile virus, 15 casi e 4 morti accertati in Italia: come riconoscere i sintomi della malattia (Di venerdì 22 luglio 2022) In Italia, il West Nile virus, provocato dalla puntura di zanzara, comincia a registrare numeri signficativi: quali sono i sintomi e quali le terapie? Oggi è arrivato il bollettino dell’Istituto superiore della sanità, che ha aggiornato i dati. Dall’inizio di giugno al 19 luglio, sono stati segnalati 15 casi confermati di infezione da West Nile virus (Wnv) nell’uomo, secondo il bollettino settimanale della sorveglianza integrata West Nile-Usutu virus dell’Istituto superiore di sanità. Di questi, uno sintomatico (in Veneto), 9 casi che si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (4 in Emilia Romagna, 3 in Veneto e 2 in Piemonte) e 5 ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 luglio 2022) In, il, provocato dalla puntura di zanzara, comincia a registrare numeri signficativi: quali sono ie quali le terapie? Oggi è arrivato il bollettino dell’Istituto superioresanità, che ha aggiornato i dati. Dall’inizio di giugno al 19 luglio, sono stati segnalati 15confermati di infezione da(Wnv) nell’uomo, secondo il bollettino settimanalesorveglianza integrata-Usutudell’Istituto superiore di sanità. Di questi, uno sintomatico (in Veneto), 9che si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (4 in Emilia Romagna, 3 in Veneto e 2 in Piemonte) e 5 ...

