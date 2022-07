Vigili del fuoco, il bilancio del Comandante D’Eliseo (Di venerdì 22 luglio 2022) di Erika Noschese Sono 7mila 130 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno, dal 1 gennaio 2022 ad oggi. A snocciolare i dati la Comandante provinciale Rosa D’Eliseo sottolineando come il dato sia in linea con quello degli anni passati quando gli interventi sono stati circa 3mila. “Il picco c’è in estate con gli incendi che possono essere di vario tipo, incendi di alta quota boschiva o di interfaccia e di sterpaglie più a bassa quota, dove esiste il territorio antropizzato”, ha dichiarato il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Salerno, Rosa D’Eliseo, nel corso di un incontro con la stampa. “Nella prima fattispecie degli interventi – ha aggiunto – entriamo nella campagna e nella convenzione della Regione ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 22 luglio 2022) di Erika Noschese Sono 7mila 130 gli interventi effettuati daideldel comando provinciale di Salerno, dal 1 gennaio 2022 ad oggi. A snocciolare i dati laprovinciale Rosasottolineando come il dato sia in linea con quello degli anni passati quando gli interventi sono stati circa 3mila. “Il picco c’è in estate con gli incendi che possono essere di vario tipo, incendi di alta quota boschiva o di interfaccia e di sterpaglie più a bassa quota, dove esiste il territorio antropizzato”, ha dichiarato ilprovinciale deideldi Salerno, Rosa, nel corso di un incontro con la stampa. “Nella prima fattispecie degli interventi – ha aggiunto – entriamo nella campagna e nella convenzione della Regione ...

TgrRaiToscana : Incendio Massarosa, l’immagine satellitare mostra la devastazione del fuoco. In azione Canadair ed elicotteri oltre… - TgrRaiFVG : Il rogo del Carso: decine di ettari in fiamme fra Doberdò e Duino Aurisina, a Sablici evacuate una ventina di perso… - Tg3web : L'incendio che per giorni ha devastato le colline di Massarosa, in provincia di Lucca, è quasi completamente sotto… - serenel14278447 : Incendi: in un mese 33mila interventi vigili del fuoco - sardanews : Ruspa in fiamme a Quartucciu, intervento dei vigili del fuoco nella notte -