Stasera a Veroli il calcio anni '70 è protagonista. Cremaschi a GEdC: "Un calcio e un'Italia che non ci sono più"

Vi avevamo già parlato della manifestazione "Sport, Popoli e Pace", la quarta edizione del Festival nazionale dello Sport Raccontato, in programma nel centro storico di Veroli dal 18 al 23 luglio. Stasera la scaletta prevede "Il calcio anni '70" raccontato da Riccardo Cucchi e "Senza parastinchi. Mio padre e il calcio degli anni settanta", di Vanessa Cremaschi con la partecipazione di Adamo Dionisi. Abbiamo raggiunto Vanessa Cremaschi per farci meglio spiegare di cosa si tratta: "Senza parastinchi è il racconto del calcio anni '70 attraverso la storia calcistica di Blek, di mio padre, al secolo Bernardino Cremaschi …" ci dice l'artista, "Il punto di ..."

