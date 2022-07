Scherma, Mondiali 2022: gli spadisti superano il Giappone e sfideranno la Francia per l’oro! (Di venerdì 22 luglio 2022) L’Italia centra la seconda finale per la medaglia d’oro di giornata ai Mondiali di Scherma 2022 in corso di svolgimento a Il Cairo (Egitto). Dopo le fiorettiste, anche gli spadisti azzurri (Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli), infatti, hanno conquistato il pass per l’atto conclusivo della loro specialità e, alle ore 18.30 saranno in pedana per l’alloro iridato contro la Francia che ha avuto la meglio dell’Ungheria per 45-37. La giornata per gli azzurri ha preso il via con la sfida dei quarti di finale contro l’Ucraina. Dopo un avvio favorevole agli ucraini, 5-4 dopo i primi due assalti, Andrea Santarelli piazza un ottimo 4-1 contro Roman Svichkar per l’8-6, quindi parecchio equilibrio fino al 33-31. L’ultimo assalto tra Davide Di Veroli e Nikita Koshman si chiude sul 12-8 per noi, ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) L’Italia centra la seconda finale per la medaglia d’oro di giornata aidiin corso di svolgimento a Il Cairo (Egitto). Dopo le fiorettiste, anche gliazzurri (Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli), infatti, hanno conquistato il pass per l’atto conclusivo della loro specialità e, alle ore 18.30 saranno in pedana per l’alloro iridato contro lache ha avuto la meglio dell’Ungheria per 45-37. La giornata per gli azzurri ha preso il via con la sfida dei quarti di finale contro l’Ucraina. Dopo un avvio favorevole agli ucraini, 5-4 dopo i primi due assalti, Andrea Santarelli piazza un ottimo 4-1 contro Roman Svichkar per l’8-6, quindi parecchio equilibrio fino al 33-31. L’ultimo assalto tra Davide Di Veroli e Nikita Koshman si chiude sul 12-8 per noi, ...

