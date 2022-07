Mercato Napoli Femminile: arriva Serena Landa in prestito dalla Roma (Di venerdì 22 luglio 2022) Continua la campagna acquisti del Napoli Femminile, in vista della prossima stagione e dell’obiettivo di ritornare il Serie A. Dopo l’amara sconfitta nel derby contro il Pomigliano e la retrocessione delle azzurre nel campionato minore, il Napoli Femminile è a lavoro per ricostruire la squadra. Napoli Femminile Il nuovo acquisto Serena Landa Serena Landa, nata a Desio il 29 marzo 2001, è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. arriva in prestito dalla Roma, proprietaria del suo cartellino, dopo una stagione a Pomigliano. Nonostante la giovane età, Landa – attaccante mancino dotata di ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 22 luglio 2022) Continua la campagna acquisti del, in vista della prossima stagione e dell’obiettivo di ritornare il Serie A. Dopo l’amara sconfitta nel derby contro il Pomigliano e la retrocessione delle azzurre nel campionato minore, ilè a lavoro per ricostruire la squadra.Il nuovo acquisto, nata a Desio il 29 marzo 2001, è una nuova calciatrice delin, proprietaria del suo cartellino, dopo una stagione a Pomigliano. Nonostante la giovane età,– attaccante mancino dotata di ...

