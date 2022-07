Jovanotti a Cerveteri | il Jova Beach Party sabato 23 e domenica 24 luglio | orario | strade chiuse e scaletta del concerto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 22 luglio 2022) Prima le polemiche degli ambientalisti e dei cittadini, alcuni dei quali hanno chiesto a gran voce l’annullamento o il ‘cambio’ luogo, poi la certezza: nessuno ferma. Sì, perché è tutto pronto per il suo, che23 e24si terrà a, più precisamente nella frazione di Campo di Mare. Tra, percorsi pedonali e navette, ecco come cambia la viabilità e come sarà il prossimo weekend. View this post on Instagram A post shared by lorenzo(@lorenzo) Come cambia la viabilità aper il...