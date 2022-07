Incendi. Confagricoltura Arezzo lancia l'allarme - Cronaca - lanazione.it

venti4ore : Incendi. Confagricoltura Arezzo lancia l’allarme - venti4ore : Incendi. Confagricoltura Arezzo lancia l’allarme Cronaca -

LA NAZIONE

...di fare squadra e di difendere il nostro territorio - spiega il presidente diArezzo, Carlo Bartolini Baldelli - è compito di ogni cittadino segnalare tempestivamente glie le ......il verde andato in fumo" denunciaToscana. Tra piccoli e più impegnativi, sono venti in tutta la regione i roghi che si sono sviluppati solo ieri, fino a metà pomeriggio:che ... Incendi. Confagricoltura Arezzo lancia l'allarme Gli incendi comportano generalmente danni al paesaggio e all’ambiente, ma molto frequentemente anche per le aziende agricole che vedono andare in fumo piante e aree produttive.Il vigile del fuoco, poi, ha un attimo di sconforto: «Pensare che eravamo vicini a fermarlo subito, poi un braccio di fuoco ci è sfuggito Ma gli indizi per capire che un incendio non è nato per caso o ...