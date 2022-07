Gp di Francia, alla Ferrari le prime libere: Leclerc vince su Verstappen (Di venerdì 22 luglio 2022) Comincia bene per la Ferrari l’avventura in Francia, in previsione del Gran Premio di Castellet. Il padrone di casa Charles Leclerc vince davanti a Verstappen, per la prima sessione di libere di oggi pomeriggio. L’olandese campione del mondo è quindi secondo e poi subito ecco l’altra Ferrari con Carlos Sainz. Quest’ultimo ha cambiato la terza centralina e sconterà 10 posizioni in classifica. I piloti torneranno in pista alle 17 per la seconda prova. (foto@ScuderiaFerrari-Twitter) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 22 luglio 2022) Comincia bene per lal’avventura in, in previsione del Gran Premio di Castellet. Il padrone di casa Charlesdavanti a, per la prima sessione didi oggi pomeriggio. L’olandese campione del mondo è quindi secondo e poi subito ecco l’altracon Carlos Sainz. Quest’ultimo ha cambiato la terza centralina e sconterà 10 posizioni in classifica. I piloti torneranno in pista alle 17 per la seconda prova. (foto@Scuderia-Twitter) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ...

